Olivier Deschacht: "Je vais aborder ce match comme si c'était le dernier de ma carrière"

La dernière rencontre d'un monument de la Pro League? Olivier Deschacht entrouvre la porte, même si il n'a pas encore pris sa décision et si Zulte Waregem pourrait ajouter six rencontres à son calendrier de fin de saison.

À 40 ans, Olivier Descacht pourrait mettre un terme à sa carrière à l'issue de la saison. La rencontre de dimanche, contre la Gantoise, pourrait donc être la dernière de sa longiligne carrière.

Il confirme dans un entretien accordé à Eleven Sports: "Je vais aborder ce match comme si c'était le dernier de ma carrière. Mathématiquement, il y a plus de chances que j'arrête et je me prépare mentalement à ça", explique-t-il.

Mais Oli le sait, la saison de Zulte Waregem pourrait ne pas s'arrêter dimanche. Huitièmes, les Flandriens seront assurés de se qualifier pour les playoffs 2 s'ils s'imposent contre les Buffalos et même un partage pourrait suffire.