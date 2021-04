Le président de l'OM se met la France à dos : "Il n'y a pas de modèle de jeu français"

Pablo Longoria, président de l'Olympique de Marseille, s'est mis toute la Ligue 1 à dos en critiquant le "modèle" français.

Pablo Longoria ne s'est pas fait que des amis avec ses déclarations au journal français L'Equipe. Le président de l'Olympique de Marseille a pointé du doigt la formation dans l'Hexagone, qu'il juge "individualiste" : "La France est la NBA d'Europe. On y forme des joueurs très individualistes, sans concept de jeu, justement parce qu'il n'existe pas de modèle de jeu établi en France. Si l'on analyse objectivement le modèle global, la France est l'un des pays exportant le moins d'entraîneurs", lance l'Espagnol. "Ils ne vendent pas d'idées collectives. Mais les joueurs français sont parmi ceux qui s'exportent le plus, parce que le joueur français joue dans la rue, dans les banlieues de Paris, Marseille, Lyon. Leur formation individualiste les aide à faire la différence, mais ils ne sont pas formés à un modèle de jeu précis".

Une charge à l'encontre des entraîneurs français qui a évidemment fait répondre quelques uns d'entre eux. Bruno Génésio, entraîneur de Rennes, a ainsi pointé en conférence de presse : "C'est très réducteur. Le premier de Ligue 1 a fait toute sa formation en France. Le 4e aussi (...) On a tendance à mettre les gens dans des cases et à présenter l'entraîneur français comme défensif et frileux". Frédéric Antonetti, coach de Metz, a été plus agressif : "Qu'a réussi Pablo Longoria dans sa vie ? Je veux bien écouter Ancelotti, Niko Kovac, les grands joueurs qui viennent en France, j'accepte leurs critiques, mais Longoria ? Je ne discute pas avec des gens comme ça (...) Ce sont des météorites, qui arrivent et changent de club tous les ans. Je sais comment va se finir son aventure à Marseille".

Le président de l'OM, en poste depuis l'année passée, s'est visiblement déjà mis tout le monde à dos.