Mourinho réagit aux critiques de Pogba : "Je m'en fiche"

Paul Pogba s'en est pris à José Mourinho, comparant les méthodes de management du Special One et d'Ole Gunnar Solskjaer.

Pour Paul Pogba, la principale différence entre l'entraîneur de Manchester United et son prédécesseur est que contrairement au Portugais, Ole Gunnar Solskjaer "ne s'en prendra jamais aux joueurs", le Français soulignant également les sautes d'humeur de Mourinho avec lequel il avait une excellente relation un jour et "plus rien le lendemain". José Mourinho, sans surprise, a réagi à ces propos.

Interrogé à ce sujet après le match nul de Tottenham à Everton, Mourinho ne s'est pas épanché : "Je ne pourrais pas m'en fiche plus. Je ne suis pas intéressé du tout par ce que Pogba a à dire", lâche-t-il.