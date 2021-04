Bastian Schweinsteiger rend hommage à Hans-Dieter Flick

Hans-Dieter Flick va quitter le Bayern Munich et n'ira pas au bout de son contrat qui le liait jusqu'en juin 2023 alors que les tensions étaient intenables avec le directeur sportif Hasan Salihamidzic. Deux ans après son arrivée comme adjoint de Niko Kovac, celui qui est devenu entre temps coach de l'équipe première devrait prendre en main la sélection allemande après l'Euro prévu cet été.

Hans-Dieter Flick peut partir avec le sentiment du devoir accompli avec un sextuplé sur la dernière année civile et une neuvième Bundesliga qui se dessine. Ancienne gloire du Bayern Munich, Bastian Schweinsteiger lui a rendu hommage sur Twitter. "Le Bayern vous a signé en tant qu'adjoint et en tant que Manager, vous leur avez tout donné. Cependant cela se termine, félicitations Hansi Flick !"

.@FCBayern signed you as a back up and as the Manager you gave them all there is. However this ends, congratulations #HansiFlick!