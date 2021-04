Le Président de Villarreal se paie à son tour Florentino Pérez: 'Il est égoïste"

Le Président du Real Madrid est devenu l'homme à abattre.

"Nous allons sauver le football", a déclaré Florentino Pérez lundi soir sur le plateau de l'émission "El Chiringuito". Et avant de plutôt s'atteler à sauver ce qu'il reste de son éphémère Super Ligue, le président du Real Madrid a été repris de volée par son homologue de Villarreal, Fernando Roig.

"Il est égoïste, égoïste et... égoïste. Il ne pense qu'au Real Madrid. Et en plus, Villarreal n'a pas besoin que Florentino vienne le sauver. Tout ce qui ne récompense pas le mérite sportif n'a aucun sens pour moi. Cette Super Ligue, c'est une aberration", a-t-il regretté dans des propos rapportés par Marca.

Dans le cadre de la 38e journée de Liga, qui pourrait être décisive pour l'attribution du titre, la Maison Blanche recevra justement le Sous-marin jaune. A priori, les deux présidents semblent mal partis pour dîner ensemble avant la rencontre.