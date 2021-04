L'UEFA aurait offert une importante somme d'argent aux clubs anglais en échange de leur départ de la Super League

Pointés du doigt par leurs supporters et les instances dirigeantes du pays et du football anglais, les six clubs de Premier League engagés dans la Super League ont fait machine arrière.

Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal et Tottenham ont officialisé leur départ de la Super League. Un énorme coup dur pour les six écuries restantes de la nouvelle compétition européenne (Real Madrid, AC Milan, Juventus, Inter, FC Barcelone, Atlético Madrid). De quoi presque condamner ce projet. De plus, l'UEFA aurait influencé ce rétropédalage britannique, selon Mundo Deportivo. Le média espagnol jette un sacré pavé dans la mare en affirmant que l’instance dirigeante du football européen aurait offert une importante somme d’argent aux clubs anglais en échange de leur départ de la Super League.