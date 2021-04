Premier League : Tottenham s'impose en fin de rencontre, Manchester City reprend ses distances dans la course au titre

Match reporté de la 29e journée de Premier League, le duel entre Tottenham (7e) et Southampton (14e) se voulait intéressant.

Tottenham-Southampton 2-1

Les Spurs étaient coachés par Ryan Mason ce mercredi soir. Ce sont les visiteurs qui ont ouvert le score à la demi-heure de jeu via l'inévitable Danny Ings, bien servi par James Ward-Prowse (30e), 0-1. Dominé, Tottenham reviendra avec de meilleures intentions en seconde période et Gareth Bale remettra les deux équipes à égalité (60e), 1-1.

Les Spurs prendront même l'avantage en fin de rencontre. Le club londonien obtiendra un penalty pour une faute de l'ancien Rouche Moussa Djenepo dans les dernières minutes, et Heung-min Son ajustera le gardien sur la droite (89e), 2-1. Avec cette victoire 2-1, Tottenham revient à deux points de Chelsea (4e) et West Ham (5e).

Aston Villa-Manchester City 1-2

Manchester City, sans Kevin De Bruyne, a disposé d'Aston Villa. Les Citizens comptent désormais onze points d'avance sur United, qui a un match en retard. Manchester City a assuré l'essentiel après avoir été très rapidement mené au score via McGinn (1e), 1-0. Phil Foden égalisera après un superbe mouvement collectif (22e), 1-1. City prendra les commandes de la rencontre grâce à une tête de Rodri (40e), 1-2. John Stones sera expulsé deux minutes plus tard (42e) tout comme Matty Cash un peu plus tard (57e) du côté des Villans. Le score ne bougera plus.

Avec cette victoire, les Skyblues filent tout droit vers le titre. En lice pour un triplé, et avant la demi-finale de C1 contre le PSG, les hommes de Guardiola tenteront de remporter leur premier trophée de la saison dimanche en finale de la Coupe de la Ligue contre Totenham.