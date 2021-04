Gundogan s'insurge contre la nouvelle Ligue des Champions : "Personne ne pense à nous"

Ikay Gundogan est en colère ! Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'approuve pas la réforme de la Ligue des Champions. Aujourd'hui, le joueur de Manchester City a pris la parole sur son compte Twitter en publiant un message remettant en cause le nouveau format de la compétition. Pour lui, ce dernier va à l'encontre des joueurs.

Pour rappel, à partir de 2024, chacune des 36 équipes (et non plus 32) engagée en C1 jouera au minimum une dizaine de rencontres rien que durant la phase de poules (contre six maintenant). En fonction de son classement au terme de cette dernière, une formation pourrait disputer entre 17 et 19 matchs si elle va jusqu'en finale.

With all the Super League stuff going on... can we please also speak about the new Champions League format? More and more and more games, is no one thinking about us players?

The new UCL format is just the lesser of the two evils in comparison to the Super League...