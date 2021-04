Un club de Ligue 1 proche de la faillite

Abandonné par l'actionnaire King Street, le président des Girondins, Frédéric Longuépée, a été contraint de placer le club sous tutelle.

C'est la panique en Gironde ! En difficulté financière, Bordeaux vient d'être placé sous la protection du Tribunal de Commerce de la ville. C'est le club lui-même qui a annoncé la nouvelle ce jeudi, en fin d'après-midi, via un communiqué officiel. La situation économique des Marines et Blancs est dès plus préoccupante.

D'après ce que l'on peut lire dans le communiqué, l'actionnaire majoritaire des Girondins, King Street, "a fait savoir qu’il ne souhaite plus soutenir le club et financer ses besoins actuels et futurs". Face à cela, le président Frédéric Longuépée a été contraint de placer le FCBG sous la tutelle du Tribunal de Commerce de Bordeaux.

[Communiqué] Le Club placé sous la protection du Tribunal de Commerce de Bordeaux.



Plus d'infos ➡ https://t.co/mzZHTDeWgT pic.twitter.com/YxbPhvjydu — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) April 22, 2021

Sur le plan sportif, Bordeaux est actuellement seizième du classement de Ligue 1 (sur vingt équipes). Les hommes de Jean-Louis Gasset ne comptent que 36 points pris en 33 matchs joués, soit seulement 5 de plus que Nîmes, premier barragiste. À cinq journées de la fin de la saison, les Girondins sont au bord du gouffre.