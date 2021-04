Liga : Yannick Carrasco fait le show avec l'Atlético

Auteur de son troisième but consécutif en Liga, Yannick Carrasco est dans une forme étincelante avec l'Atlético de Madrid.

Yannick Carrasco est en pleine bourre. Aujourd'hui, l'international belge a de nouveau trouvé la faille face à Huesca, dans le cadre de la 31ème journée de Liga. Il s'agit là de son troisième but consécutif en championnat, après qu'il a déjà marqué contre le Betis Seville et Eibar lors des deux précédentes journées.

Le Diable Rouge a participé au succès de l'Atlético de Madrid au Wanda Metropolitano. Ce jeudi soir, les hommes de Diego Simeone se sont imposés sur le score de deux buts à zéro contre le dix-huitième de Liga. L'Argentin Ángel Correa a devancé Carrasco en ouvrant le score peu avant la mi-temps (39ème minute).

Au classement, les Colchoneros conservent leur fauteuil de leader, en tête de la Liga. La formation rouge et blanche compte trois longueurs d'avance sur le Real Madrid, six sur le FC Séville et huit sur le FC Barcelone, à six journées de la fin. En Espagne, la course au titre sera haletante jusqu'au bout.