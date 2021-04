🎥 Charly Musonda Jr travaille à son comeback

Charly Musonda Jr n'abandonne pas : l'ancien prodige d'Anderlecht travaille dur à son retour aprÚs des années de galÚre.

Reverra-t-on Charly Musonda Jr (24 ans) au plus haut niveau ? Celui qu'on considérait comme le plus grand talent du football belge appartient toujours à Chelsea, et travaille dur à son retour après seize mois de rééducation suite à une opération au genou. Musonda semble avoir vaincu les pronostics qui le donnaient fini pour le football, et s'entraîne avec les U23 de Chelsea, mais attend encore de retrouver les terrains.