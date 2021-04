Manchester City s'offre une pépite brésilienne de 17 ans

Kayky (17 ans), grand talent de Fluminense, rejoindra Manchester City au terme de la saison en cours au Brésil (soit fin 2021). Un transfert déjà dans les tuyaux depuis quelques mois, et désormais officiel. Le jeune attaquant devrait avoir coûté environ 10 millions d'euros aux Skyblue, de sources brésiliennes et anglaises.

Reste à voir si ce jeune joueur obtiendra sa chance en équipe A ou passera par l'un des nombreux clubs satellites de Manchester City ...

We are delighted to confirm we have reached an agreement with Fluminese regarding the future transfer of Kayky. The teenage forward will remain with Fluminese until the end of the Brazilian season.



🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re