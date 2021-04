Brest se donne de l'air contre des Verts qui ne retiennent pas les leçons

Saint-Etienne pensait tenir le match en main, comme au Parc des Princes.

Il y a une semaine, Saint-Etienne a été retourné par le PSG dans les arrêts de jeu. Ce samedi, les Verts, qui recevaient Brest, ont une nouvelle fois laissé filer des points dans une rencontre qu'ils pensaient avoir en main.

En première période, les hommes de Claude Puel ont plutôt bien joué, surtout offensivement... à part dans la conclusion. Khazri ouvre la marque dès la 11ème minute (1-0) et Brest n'est pas dangereux dans ce premier acte.

Cela va changer après la pause car les Bretons vont être bien plus hauts dans le jeu et vont profiter d'un Gaëtan Charbonnier en feu. Un premier coup franc en pleine lucarne pour l'égalisation (66', 1-1) avant un petit bijou: un petit pont suivi d'une frappe enroulée au deuxième poteau (81', 1-2) et l'attaquant de Brest est l'homme du match.

Au classement, Brest valide pratiquement son maintien avec 40 points, soit un de plus que Saint-Etienne.