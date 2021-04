Le LOSC renverse complètement Lyon et garde la tête en Ligue 1 !

Incroyable rencontre au sommet en Ligue 1 avec un Lyon-Lille à cinq buts, qui a vu les Dogues renverser les Rhodaniens !

Incroyable rencontre au Groupama Stadium entre l'Olympique Lyonnais et le LOSC, dans une rencontre capitale pour la course au titre : c'est ce soir que les Lillois pouvaient montrer, par une victoire, qu'ils ont l'étoffe de champions alors qu'ils comptent un petit point d'avance sur le PSG et deux sur l'AS Monaco.

Et les Dogues se sont fait peur, c'est le moins qu'on puisse dire : après 35 minutes de jeu, le compteur indiquait déjà ... 2-0 en faveur de Lyon, après un but d'Islam Slimani et un auto-goal de José Fonte. Adieu l'Hexagoal, se dit-on ? Burak Yilmaz, dans les arrêts de jeu de la première période, redonne un peu espoir aux Nordistes, mais Paris et Monaco ont le sourire.

Précisons que côté lyonnais, Jason Denayer, blessé à la voûte plantaire, était laissé au repos par Rudi Garcia et ne montera pas au jeu. Est-ce l'absence du Belge qui sera à la base de l'écroulement olympien ? Toujours est-il que l'OL, qui aurait pu planter l'un ou l'autre but de plus en première période, voit Jonathan David égaliser (2-2) à l'heure de jeu sur une passe décisive du buteur Yilmaz ... qui fera exploser le LOSC de joie à la 85e en inscrivant son deuxième but, offrant la victoire (2-3) à ses couleurs.

Le LOSC reste donc en tête de Ligue 1 avec 4 journées à jouer et aura au moins prouvé qu'il a les ressources pour aller chercher un premier titre depuis l'ère Hazard ...