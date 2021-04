Le Real veut encore croire au titre

Le Real n'a pas su surfer sur sa victoire dans le Clasico pour mettre la pression sur ses rivaux, mais les Merengue n'ont pas encore abdiqué.

La victoire contre le Barça avait permis au Real de se relancer complètement dans la course au titre, depuis, les Merengue ont perdu quatre points et pourraient être relégués à cinq unités de l'Atletico, à cinq journées de la fin du championnat, si les Colchoneros s'imposent à Bilbao dimanche soir.

Une déception, forcément, pour Thibaut Courtois. "On a tout fait pour gagner contre le Betis, mais ce n'était pas suffisant", concède le portier du Real qui croit pourtant encore au titre. "Ce n'est pas fini et on se battra jusqu'au bout", conclut-il.