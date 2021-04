Ligue 1 : Ben Yedder vole au secours de Monaco

Auteur du seul et unique but du match contre Angers, Wissam Ben Yedder a permis à Monaco de prendre trois points précieux dans la course au titre.

Monaco s'est fait peur. En fin d'après-midi, l'ASM s'est imposé sur la pelouse d'Angers, dans le cadre de la 34ème journée de Ligue 1. Les Monégasque l'ont emporté sur la plus petite des marges face aux Angevins, grâce à un but de leur capitaine. C'est leur cinquième victoire consécutive sans encaisser de buts en championnat. Un seul but a suffi à faire la différence. Alors que les deux équipes semblaient se diriger vers un match nul et vierge, Wissam Ben Yedder a finalement ouvert le score à la 79ème minute de jeu. Auteur de l'unique but de la rencontre, l'international français a offert la victoire à son équipe. Score final : 0-1 pour Monaco. 𝗗𝗔𝗚𝗛𝗘𝗘𝗘 ❤️🤍

🎬 Un scénario parfait et 𝟯 𝗽𝗼𝗶𝗻𝘁𝘀 𝗱𝗲 𝗽𝗹𝘂𝘀 dans ce sprint final ✊



0⃣-1⃣ #SCOASM pic.twitter.com/BsfCwb5kJ1 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) April 25, 2021 Avec cette victoire, Monaco s'empare de la deuxième place et revient à un point du Paris Saint-Germain, installé en tête du classement. Toutefois, Lille compte un match en moins. Par conséquent, si les Dogues étaient amenés à s'imposer à Lyon ce soir, ils retrouveront leur première place. Coup d'znvoi à 21h.