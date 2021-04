Pas de doublé pour les Rangers : Kemar Roofe manque un penalty décisif

Les Glasgow Rangers disputaient les quarts de finale de la Coupe d'Écosse ce week-end et ont été éliminés par St Johnstone.

Pas de doublé pour les Rangers de Steven Gerrard : après 90 minutes sans but face à St Johnstone en Coupe d'Écosse, le club de Glasgow prenait l'avantage en seconde période des prolongations via James Tavernier mais voyait Chris Kane égaliser à la ... 120e+2, envoyant les deux équipes aux tirs au but.

Tavernier manquera son tir, tandis que St Johnstone faisait un sans-faute, et c'est finalement l'ancien anderlechtois Kemar Roofe qui loupera son envoie pour permettre à Craig Bryson d'envoyer son équipe en demi-finales.