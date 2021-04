Thomas Tuchel s'emporte contre la réforme de la Ligue des Champions

L'entraîneur allemand de Chelsea s'est exprimé et rejoint les avis de Guardiola et de Klopp.

Comme les entraîneurs de Manchester City Pep Guardiola et de Liverpool Jürgen Klopp, le coach de Chelsea Thomas Tuchel n'apprécie pas la réforme de la Ligue des Champions, attendue pour 2024. Pour rappel, cette formule se distingue par le remplacement de la phase de poules par un mini-championnat, avec 10 matchs face à 10 adversaires différents pour chaque équipe, mais aussi des barrages pour les équipes classées entre la 9e et la 24e position avant les 8es de finale. Une erreur selon le technicien allemand.

"Je ne suis pas sûr de l’aimer car je peux seulement y voir plus de matchs. Et plus de parties dans notre calendrier, c’est très dur pour moi d’être excité. Toutes ces discussions sur la Super Ligue nous font oublier que l’on aura un nouveau format pour la Ligue des Champions très prochainement. Est-ce qu’ils ont demandé à n’importe quel coach son avis sur ce format ? Je ne crois pas. Ils ne m’ont pas demandé. Est-ce qu’ils ont interrogé les joueurs à ce sujet ? Je ne pense pas. Il y a tellement de nouveaux formats, il y a la Ligue des Nations, une nouvelle Coupe du monde des clubs qui arrive, tellement de choses nouvelles. Et tellement plus de matchs. Ce n’est pas plus de qualité. C’est juste plus de matchs. (...) Non je ne suis pas content de ce nouveau format. Pas du tout. Mais je n’y ai pas pris part", a lancé Tuchel devant les médias ce lundi.