Eden Hazard après ses quelques minutes en Ligue des champions : "Heureux de jouer au football"

Face à Chelsea en Ligue des champions, le Diable Rouge a signé en deuxième match consécutif sans problème de blessure.

Eden Hazard est monté à la 65e minute de jeu mardi soir face à son ancien club et a donc joué une petite demi-heure en Ligue des champions. Des minutes de jeu qui font plaisir et qui signent son retour.

"Je me sens mieux. Je suis content de pouvoir jouer. Cela aurait pu être pire, mais aussi mieux. Il y aura un autre match à Londres. Mais maintenant, nous devons d'abord nous concentrer sur le match de ce week-end", a-t-il confié après la rencontre.

"Je veux procéder étape par étape. Bien sûr, je veux jouer et être sur le terrain. La dernière fois, j'ai joué pendant 15 minutes, et ici un peu plus. Nous avons encore quelques matches à jouer jusqu'à la fin de la saison. Je veux être prêt pour ça."