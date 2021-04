Le PSG avec Marquinhos, le brassard pour Kevin De Bruyne

Des changements dans le onze de Mauricio Pochettino par rapport à l'équipe alignée à Metz, dimanche dernier, en Ligue 1. Marquinhos fait son retour et sera aligné aux côtés de Presnel Kimpembe dans l'axe de la défense, le Néerlandais Mitchell Bakker est aligné sur le flanc gauche tandis qu'Idrissa Gueye est préféré à Ander Herrera dans l'entrejeu.

Des changements aussi du côté de Pep Guardiola. Contrairement à dimanche en finale de Coupe de la Ligue, c'est John Stones qui est aligné aux côtés de Ruben Dias dans l'axe de la défense. Dans l'entrejeu, Rodrigo prend la place de Fernandinho, qui cède son brassard à Kevin De Bruyne, et Bernardo Silva est préféré à Raheem Sterling.

Your City team to take on PSG! 💪



XI | Ederson, Walker, Dias, Stones, Cancelo, Rodrigo, Gundogan, Bernardo, Mahrez, Foden, De Bruyne (C)



SUBS | Steffen, Trafford, Ake, Sterling, Jesus, Aguero, Zinchenko, Laporte, Torres, Mendy, Fernandinho, Garcia



