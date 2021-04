Un ancien de Chelsea démolit Hazard : "Il n'a jamais été un grand professionnel"

Eden Hazard n'est pas épargné par la critique depuis son arrivée au Real Madrid et certains se lâchent sur le manque de professionnalisme du Diable Rouge. C'est le cas de Damien Duff, ancien de Chelsea.

Joueur de Chelsea de 2003 à 2006, Damien Duff (42 ans) n'a pas mâché ses mots au sujet d'Eden Hazard, dont la situation au Real Madrid interpelle les observateurs. "On peut s'inquiéter pour son avenir. Il a 30 ans et se repose sur sa vivacité, sur des dribbles rapides. On sait tous qu'à partir de 30 ans, c'est ... (il pointe vers le bas). Il n'a jamais été un grand professionnel et il n'a jamais eu la motivation d'un Messi ou un Ronaldo. Si c'était le cas, il serait cité à leurs côtés", estime l'ex-international irlandais.

© photonews

Duff pointera ensuite du doigt la méforme dans laquelle Hazard est arrivé à Madrid. "Il est arrivé pour sa première pré-saison au Real Madrid, en tant que Galactique de 160 millions d'euros, en surpoids. Gros. Appelez ça comme vous voulez", lâche-t-il. "On peut s'inquiéter pour lui parce qu'il a subi 11 blessures et que pour revenir de 11 blessures - et il a à peine joué en deux ans - vous devez être un grand professionnel".

Et si Eden Hazard a affirmé avoir par la suite suivi un régime strict et fait attention à sa forme physique, Damien Duff n'y croit pas : "On peut dire qu'il a toujours eu des soucis avec son poids au fil de sa carrière. Si vous signez au Real Madrid pour 160 millions, vous devez y arriver dans la forme de votre vie. Et il arrive en surpoids parce qu'il était en vacances ? Je ne peux pas y croire. Je n'aime pas pointer un joueur du doigt, mais ...".