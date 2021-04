Fin de saison pour Laurent Henkinet !

Le Standard de Liège devra se passer de son gardien réserviste durant les PO2.

Laurent Henkinet (28 ans) souffre d'une pubalgie, a annoncé le Standard sur son site officiel, et sera opéré à Paris ce jeudi. Son indisponibilité est évaluée entre 6 et 8 semaines et le portier réserviste des Rouches n'entrera donc plus en action cette saison, lui qui aurait pu prétendre à quelques minutes de jeu en Playoffs 2.