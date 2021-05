🎥 Serie A : L'Inter Milan et Romelu Lukaku champions d'Italie, Naples repris par Cagliari

La 34e journée de Serie A offrait un duel intéressant entre l'Atalanta (3e) et Sassuolo (8e).

Sassuolo-Atalanta 1-1

Un match nul ou un succès de Sassuolo permettait à l'Inter Milan de remporter la Serie A. Ce fut le cas.

Pierluigi Gollini verra rouge (23e) du côté de l'Atalanta. Réduite à dix, la Dea ouvrira tout de même le score grâce à Robin Gosens (32e), 0-1. Au retour des vestiaires, Sassuolo égalisera suite à un penalty de Domenico Berardi (52e), 1-1. Manuel Locatelli marquait à son tour mais son but était refusé pour hors-jeu (64e). Marlon sera ensuite expulsé du côté de Sassuolo et Luis Muriel manquera un penalty (76e). Le score n'évoluait plus et le match s'achève sur le score de 1-1. L'Inter Milan remporte le titre tandis que l'Atalanta redevient deuxième.

💥 | Robin Gosens donne l'avance à l'Atalanta réduite à dix. 😤🇩🇪 #SassuoloAtalanta pic.twitter.com/zx3CfapmKs — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) May 2, 2021

⚖ | Domenico Berardi égalise pour Sassuolo. Si le score reste comme tel, l'Inter sera sacré champion d'Italie ! 👀 #SassuoloAtalanta pic.twitter.com/gO1nB2JJnx — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) May 2, 2021

Naples-Cagliari 1-1

Victor Osimhen permettra aux siens de prendre rapidement les commandes de la rencontre (13e), 1-0. Dries Mertens montera au jeu à la 76e. Mais en toute fin de match, Nahitan Nandez arrachera le match nul (90e +4), 1-1.

Les Partenopei restent quatrièmes et perdent des points précieux dans la lutte à l'Europe. Cagliari et Nainggolan (titulaire) doublent le Torino et prennent un point d'avance sur la zone rouge.

🇳🇬 | Victor Osimhen ouvre la marque pour Naples sur une passe décisive de Lorenzo Insigne ! 💪 #NapoliCagliari pic.twitter.com/LcGPcAp30S — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) May 2, 2021

FT | Nahitan Nandez offre un point à Cagliari dans les tous derniers instants du match ! ⚔️ #NapoliCagliari pic.twitter.com/SuXKqiBYkT — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) May 2, 2021

Bologne-Fiorentina 3-3

Bologne (12e) et la Fiorentina (14e) voulaient se donner de l'air en vue du maintien. Les deux équipes se sont quittées dos à dos avec un triplé de Rodrigo Palacio (31e, 71e et 84e) contre un doublé de Dusan Vlahovic (21e et 73e) et un but de Giacomo Bonaventura (64e).