🎥 Premier but en Serie A pour Mergim Vojvoda, qui enfonce définitivement Parme et ses Belges

La relégation est entérinée pour Parme, le Torino se donne de l'air.

Le Torino a fait un petit pas vers son maintien, lundi soir, en s'imposant contre Parme. Et c'est Mergim Vojvoda qui a inscrit l'unique but de la rencontre (1-0). L'ancien latéral du Standard et de Mouscron, 21 matchs de Serie A au compteur cette saison, n'avait pas encore marqué avec le club turinois, c'est désormais chose faite.

Et ça rapporte trois points très importants au Toro: 15e de Serie A, Torino se donne de l'air dans le bas de tableau et prend trois points d'avance sur le premier relégable, Benevento. Pour Parme, c'est la fin des derniers espoirs: Daan Dierckx, qui était titulaire, Maxime Busi, qui est monté au jeu, et leurs équipiers descendront à l'issue de la saison.