Jean-Michel Aulas fustige deux joueurs de l'AS Monaco : "On n'avait aucun raison de se faire agresser en fin de match"

Une altercation a éclaté après la victoire de l'Olympique Lyonnais sur la pelouse de l'AS Monaco (2-3) ce dimanche en Ligue 1. Finalement, l'arbitre a pris la décision d'expulser Marcelo et Mattia De Sciglio pour les Gones, puis Pietro Pellegri et Willem Geubbels pour les Asémistes.

Le président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas a chargé les deux jeunes joueurs de l'AS Monaco au micro de Canal +.

"On n'avait aucun raison de se faire agresser en fin de match. Il y a les deux gamins de Monaco qui sont venus nous agresser. Geubbels devrait faire attention. Marcelo et De Sciglio ont pris. On n'a plus de joueurs, avec Depay et Caqueret suspendus, mais aussi Denayer blessé. On se retrouve malheureux alors que nous n'y sommes pour rien. Je sais que Monsieur Turpin a reçu des louanges de la part de Monaco, mais ce n'est pas normal. On n'a pas de chance avec l'arbitrage", a lâché le boss des Gones.