Sivert Hanche Nilsen (Waasland-Beveren) : "Ce match retour des barrages va être énorme"

Ce samedi soir, Seraing et Waasland-Beveren (1-1) se sont quittés dos à dos lors du match aller des barrages. Tout se jouera lors la manche retour au Freethiel ce samedi 8 mai.

Seraing a évité le pire samedi. Mené après un penalty transformé par Frey suite à une faute de main de Faye, le club sérésien se dirigeait vers une défaite à domicile. Mais les troupes d'Emilio Ferrera ont poussé et obtenu un penalty en toute fin de rencontre. Georges Mikautadze n'a pas tremblé et a permis aux siens de partager l'enjeu. "Nous avons eu quelques temps forts, mais Seraing en a certainement eu aussi", a lâché d'emblée Sivert Heltne Nilsen. "Le résultat est correct, mais notre performance aurait pu vraiment être meilleure. Nous avons eu beaucoup de mal avec leur vitesse et leur agilité, surtout au début de la partie", a concédé le défenseur de Waasland-Beveren.

Après ce partage, tout se jouera lors du match retour au Freethiel. "Ça va être énorme", prévient le Norvégien. "Ce sera l'un de ces matchs que vous n'oublierez jamais. Ce sont les matchs pour lesquels on joue au football. Je suis déjà passé par là, toujours avec un bon résultat. Espérons que ce sera également le cas la semaine prochaine", a conclu le défenseur âgé de 29 ans.