Dayot Upamecano explique pourquoi il a choisi le Bayern Munich

Acheté 42 millions d'euros, le Français rejoindra le Bayern Munich en fin de saison.

Dayot Upamecano (22 ans, 26 matchs et 1 but en Bundesliga cette saison) était également dans le viseur de Manchester United et Liverpool, mais le défenseur central du RB Leipzig a opté pour le Bayern Munich.

"J'étais convaincu assez rapidement que je voulais rester en Bundesliga. J'aime le niveau des matchs en Allemagne, les supporters et les stades. Lorsque le Bayern entre en contact avec vous, vous êtes vraiment fier. Vous ne pouvez pas aller beaucoup plus haut, surtout lorsque vous avez déjà joué à Leipzig", a confié l'internationa français au média allemand Sportbuzzer.

Au Bayern, Upamecano sera entraîné par Julian Nagelsmann, son coach actuel qui rejoindra aussi le club bavarois cet été.