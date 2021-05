OFFICIEL: Sakala signe aux Rangers

En fin de contrat au KV Ostende, Fashion Sakala a signé un pré-contrat aux Glasgow Rangers, où il va retrouver des autres anciens joueurs de Pro League en la personne de Hagi et Roofe.

Si l'attaquant n'a signé qu'un pré-contrat, c'est parce qu'il doit encore obtenir un permis de travail pour valider son transfert.

🆕 Welcome Sakala 🆕



📝 #RangersFC are today delighted to announce that a pre-contract has been agreed with Fashion Sakala, and he will join from Belgian side KV Oostende in the summer-subject to international clearance and a work permit being received.