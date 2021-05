Kevin De Bruyne, neuvième Diable Rouge en finale de Ligue des Champions

Kevin De Bruyne pourrait croiser deux autres Belges à Istanbul, en attendant il devient le neuvième Diable Rouge à se qualifier pour une finale de Ligue des Champions.

Depuis la réforme de la C1, les Diables Rouges n'ont pas été nombreux à se hisser au sommet du football européen. Si Eric Gerets l'avait remportée quand elle s'appelait encore la Coupe des Clubs champions, ils ne sont que trois à l'avoir remportée depuis: Daniel Van Buyten, Divock Origi, et Simon Mignolet. Au contraire de l'ancien portier de Liverpool, Thomas Vermaelen n'a pas la C1 à son palmarès, bien qu'il ait fait partie de l'effectif du Barça qui avait soulevé la Coupe aux Grandes Oreilles en 2015.

Et, avant la qualification de Kevin De Bruyne seuls quatre autre joueurs belges s'étaient hissé en finale: Thibaut Courtois, Yannick Carrasco, Toby Alderweireld, qui en a disputé deux, et Jan Vertonghen. KDB est donc le neuvième et Eden Hazard pourrait être le dixième, s'il parvient à barrer la route de Chelsea, mercredi soir.