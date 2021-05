Gaël Kakuta lance le derby : "Si on peut priver Lille du titre, ça serait beau"

En ouverture de la 36ème journée de Ligue 1, le Racing Club de Lens accueille le LOSC à Bollaert.

Gaël Kakuta a évoqué ce derby du Nord forcément particulier pour lui en conférence de presse. "Le derby Lille-Lens sans public, c'est nul, on ne va pas se mentir. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux mais je sais qu'on a le soutien des supporters, c'est motivant. Tout le monde connaît la rivalité, je suis ici depuis que je suis tout petit. C'est un match spécial, ça aurait été un plus les supporters pour donner de la force", a confié le milieu lensois en conférence de presse.

Faire chuter le rival lillois constituerait une satisfaction supplémentaire pour les Sang et Or." On se concentre sur nous, ce n'est que du bonus. On peut aller chercher plus haut, on va essayer de le faire. Et si on peut priver Lille du titre, ça serait beau aussi. Je préfère que Paris soit champion", a conclu Kakuta.