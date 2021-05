Officiel : Florian Thauvin rejoint André-Pierre Gignac !

L'attaquant de l'OM Florian Thauvin va tenter à son tour une aventure outre-Atlantique : il rejoint le même club qu'André-Pierre Gignac, les Tigres de Monterrey.

C'est l'un des transferts romantiques de ce mercato estival, d'ores et déjà : Florian Thauvin (28 ans) a préféré opter pour la Liga MX que pour un transfert européen, et a officiellement aux Tigres où évolue André-Pierre Gignac depuis six ans maintenant. Thauvin a signé pour cinq saisons au Mexique, parti libre de l'OM.