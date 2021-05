Witsel à l'Euro 2020 ? Son père donne des nouvelles de sa revalidation

Axel Witsel va-t-il réussir un retour miraculeux ? Le médian du Borussia Dortmund progresse étonnamment bien dans sa revalidation et il y aurait de réelles chances de le voir à l'Euro.

Lieven Maesschalck va-t-il réaliser un nouveau miracle ? Le célèbre kinésithérapeute des Diables Rouges s'est emparé du "cas" Axel Witsel, qui se remet d'une lourde blessure au tendon d'Achille et pourrait bien arriver dans les temps au bon moment pour l'Euro 2020. L'élargissement de la sélection officielle de 23 à 26 joueurs laisse en tout cas des possibilités à Roberto Martinez et, peut-être, celle de prendre un risque et emmener Witsel.

"Axel peut désormais courir sur le terrain", explique Thierry Witsel dans les pages de Het Laatste Nieuws, donnant des nouvelles de son fils. "Nous verrons comment il réagit à cette nouvelle étape. Nous sommes désormais à un stade plus avancé de la rééducation, c'est le plus important, nous allons pouvoir augmenter l'intensité des séances d'entraînement et nous pourrons faire une meilleure estimation par après".

De l'espoir, mais ...

Reste à voir si cela sera suffisant pour l'Euro, et Thierry Witsel tempère les attentes : "Il n'est pas sur le terrain depuis longtemps. Supposons qu'il soit appelé, et ce n'est qu'une supposition, il ne pourra probablement pas jouer dès les poules. Il devra peut-être se contenter de montées au jeu par après. Nous verrons", conclut-il.