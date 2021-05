🎥 Liga : le Barça et l'Atlético Madrid dos à dos, le Real Madrid pourrait en profiter en cas de victoire

L'Atletico Madrid et Yannick Carrasco (titulaire) se déplaçaient au Camp Nou pour le match au sommet de cette journée de Liga, comptant pour la 35e journée.

Rien n'est joué en Liga et la course au titre s'annonce palpitante en cette fin de saison. Opposé au Barça, le leader a manqué la chance de conforter sa place, et la Barça a raté l'occasion de prendre la tête de la Liga.

Dans une rencontre fermée et offrant peu de spectacle en première période, deux sorties sur blessure étaient à signaler dans chaque camp : Busquets et le Français Lemar. Au niveau des occasions, Lenglet sauvait les siens devant Correa (18e), puis Ter Stegen se montrait décisif devant Llorente (34e) et Suarez (35e + 37e).

Après la pause, les Catalans montraient un bien meilleur visage : Lenglet de la tête puis Moriba à l'heure de jeu tentaient de bousculer Oblak, sans succès. Finalement Araujo (70e) pensait ouvrir le score, mais voyait son but annulé pour hors-jeu. Dembélé ensuite manquait le cadre (85e) et un coup-franc de Messi passait à côté des cages d'Oblak en toute fin de match.

La partie se terminait sans buts, l'Atletico conserve sa place de leader et le Barça passe provisoirement deuxième en attendant la rencontre du Real Madrid qui en cas de victoire, reviendrait à hauteur des Colchoneros.