Lazio : l'ancien Anversois Wesley Hoedt écarté de la sélection

La Lazio a retiré le Néerlandais de sa liste de joueurs.

Après sa solide saison à l'Antwerp, le Néerlandais était un défenseur convoité cet été. Avec de nombreux prétendants en JPL notamment, il avait finalement opté pour un prêt à la Lazio avec pour perspective de jouer dans une compétition élevée, ainsi qu'en Ligue des Champions.

Cette saison, Wesley Hoedt compte 17 apparitions (dont 10 comme titulaire), toutes compétitions confondues, mais sa baisse de forme, des erreurs individuelles ainsi que des performances jugées moyennes l'ont éloigné peu à peu du onze de base.

Et désormais, avec le retour de Luiz Felipe dans le onze de départ, le défenseur néerlandais ne devrait plus compter sur beaucoup de temps de jeu car la Lazio a décidé d'écarter Hoedt pour laisser la place à Felipe, et ce, malgré sa titularisation face au Genoa la semaine dernière, qui pourrait donc être la dernière du Néerlandais.

Hoedt évolue en prêt cette saison, et devrait donc retourner à Southampton.