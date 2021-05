Le week-end du titre en Liga : deux matchs pour un trophée

Une place. Deux rencontres. Quatre équipes. Ce week-end, aux allures de demi-finales, sera déterminant dans la course au titre en Espagne.

Six points, quatre équipes. Au sommet de la Liga, l'Atlético, le Real, Barcelone et Séville se tiennent dans un mouchoir de poche. Mais les prochaines heures pourraient bien changer la donne. Deux chocs du football espagnol sont attendus ce week-end : Barcelone-Atlético (aujourd'hui) et Real-Séville (demain). L'occasion de creuser l'écart pour certains, et de rattraper leur retard pour d'autres.

FC Barcelone - Atlético : les Colchoneros sont attendus au tournant

Leader depuis la 12ème journée de championnat, l'Atlético est attendu de pied ferme au Camp Nou cet après-midi. Avec 76 points pris en 34 matchs joués, il ne compte que deux longueurs d'avance sur son adversaire du jour. Les hommes de Siemone pourraient donc faire basculer leur saison face aux Blaugranas, et ce d'un côté comme de l'autre. S'ils l'emportent, ils s'ouvriront la voie vers le titre. S'ils s'inclinent, ils perdront leur première place. Jusqu'à présent, les Rojiblancos ont été plus à l'aise que leurs concurrents dans les confrontations à distance. Aujourd'hui, ils doivent confirmer leur supériorité par une confrontation directe.

De son côté, le Barça doit s'imposer pour continuer à croire au titre, mais aussi pour distancer le Real Madrid, avec qui il est à égalité de points (74). Après avoir perdu il y a deux semaines contre Grenade (défaite 1-2), les coéquipiers de Lionel Messi ont rectifié le tir face à Valence le week-end dernier (victoire 2-3). À domicile, le FCB devra montrer son meilleur visage face aux Madrilènes. Un véritable défi pour une équipe bien souvent capable du meilleur, comme du pire cette saison...

Real Madrid - Séville : la Casa Blanca forte contre les forts

Tout comme son rival catalan, le Real Madrid a vacillé à des moments inattendus. La Casa Blanca, deuxième derrière l'Atlético, peut regretter les points perdus face aux petites écuries du championnat (Levante, Elche, entre autres). Néanmoins, cette saison, les Merengues ont pris l'habitude d'élever leur niveau de jeu contre les grosses cylindrées, avec quatre victoires et un nul en cinq confrontations face aux équipes du Top 4. Les hommes de Zinédine Zidane seront favoris face à Séville.

En face, les Andalous font office d'outsiders, tant sur la pelouse du Real que pour le titre. Bien qu'ils ont longtemps été distancés, ils sont revenus dans la course grâce à deux belles séries. La première, poncutée par 7 victoires consécutives, a porté les Sevillistas de la mi-janvier jusqu'au 27 février (défaite 0-2 contre Barcelone). Durant cette période, le vainqueur de la C3 a réussi un parcours sans faute : 13 buts marqués, 1 seul encaissé. Au cours de la seconde, débutée le 14 mars, Séville s'est imposé à six reprises en sept matchs. Mais la bonne dynamique a pris fin lundi dernier contre l'Athletic Bilbao (défaite 0-1). Les Blanquirrojos ont donc été coupé dans leur élan au pire moment, juste avant de croiser la route du Real.

Quel favori pour la victoire finale ?

Dans l'état actuel des choses, l'Atlético est l'équipe la mieux placée. Installés à la première place, les Colchoneros sont déterminés à remporter le titre à nouveau (pour la première fois depuis 2014) et ainsi mettre un terme à l'hégémonie Real-Barça sur la scène nationale. Mais le Real a justement à coeur de défendre son titre. La Casa Blanca pourrait jouer un mauvais tour à son voisin en l'emportant dans le sprint final, comme elle l'avait fait la saison dernière, aux dépens de Barcelone.

Derrière, le Barça et Séville sont moins attendus. Malgré son statut de super club, le FC Barcelone a vécu une saison timorée sous les ordres de Ronald Koeman. La perspective de s'en sortir avec un titre semblait utopique il y a encore quelques semaines. De son côté, Séville n'était pas attendu à ce stade-là, et l'équipe a déjà créé la suprise en se mêlant à la lutte dans le sprint final.

Quoi qu'il en soit, ce week-end sera décisif dans la course au titre. Les deux rencontres seront déterminantes de part et d'autre. Rendez-vous aujourd'hui à 16h15 pour suivre Atlético-Barça et demain à 21 pour Real-Séville.