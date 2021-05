Thomas Tuchel : "Quitter Chelsea l'a peut-être aidé à percer et atteindre son meilleur niveau"

Avant le match au sommet contre Manchester City, l'entraîneur des Blues a commenté le passage de Kevin De Bruyne à Londres, une histoire qui refait surface à chaque fois que Chelsea et Manchester City se croisent.

Arrivé à Chelsea lors de son premier passage en Angleterre, KDB n'avait pas percé sous les ordres de José Mourinho, et avait alors pris la direction de l'Allemagne (à Wolfsburg) où il a explosé, avant de rejoindre Manchester City un an et demi plus tard.

Mais Chelsea ne doit pas regretter d'avoir laissé partir le Belge, évoque Tuchel : "C'est facile de dire cela aujourd'hui et d'être convaincu que c'était une grosse erreur. Peut-être que De Bruyne aurait suivi le même parcours ici, si Chelsea l'avait gardé. Mais c'est difficile à dire", a confié le technicien allemand dans des propos repris par Goal.

"Personne ne peut savoir ce qui se serait passé s'il était resté à Chelsea. Peut-être qu'il avait juste besoin d'un départ à ce moment précis de sa carrière. Les choses étaient différentes à l'époque et découvrir un autre championnat et un attaquer nouveau défi l'ont peut-être aidé à percer, et atteindre son meilleur niveau", analyse l'Allemand.