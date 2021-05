🎥 Christian Benteke ne s'arrête plus !

Christian Benteke revit en 2021 : Big Ben a inscrit son 5e but de l'année, le 8e de la saison en Premier League.

Christian Benteke revient en forme à l'approche de l'Euro 2020 : le buteur de Crystal Palace a ouvert le score pour les Eagles sur la pelouse de Southampton ce mardi soir, inscrivant son second but consécutif en Premier League et le 8e de la saison. C'est également rien moins que son cinquième but en championnat en 2021 !