Manchester United s'incline face à Leicester ... et Manchester City est officiellement champion !

C'est enfin mathématique : Manchester City est champion d'Angleterre, suite à la défaite de Manchester United à domicile face à Leicester City.

Manchester United a entamé sa semaine de folie : les Red Devils recevaient Leicester City ce mardi avant de recevoir Liverpool ce jeudi, et Ole Gunnar Solskjaer devait se résoudre à aligner une équipe bis, titularisant notamment les jeunes Williams, Tuanzebe, Elanga, Amad ou encore les réservistes Alex Telles, Juan Mata, Eric Bailly, David De Gea. Dix changements dans le onze face à des Foxes où Youri Tielemans et Timothy Castagne, entre autres, débutaient la rencontre.

C'est cependant ... un jeune, Luke Thomas, qui ouvrira le score pour Leicester, bien servi par Tielemans (10e, 0-1). Un joli premier but en PL pour le flanc gauche de 19 ans, auquel répondra le prodige de Manchester, Mason Greenwood : intenable ce mardi, l'attaquant anglais crochète dans le rectangle et trompe Schmeichel cinq minutes plus tard (15e, 1-1).

Half time 1-1. But what a finish from Luke Thomas 👏 pic.twitter.com/DbqNHaMtri — CastagneSZN (@CastagneSZN) May 11, 2021

En seconde période, malgré les entrées au jeu de Bruno Fernandes, Edinson Cavani et Marcus Rashford, Manchester United se retrouvera dominé par Leicester City, qui finira par faire 1-2 sur corner et sur une tête magistrale de Caglar Soyuncu (1-2, 66e). Une défaite logique qui couronne Manchester City : les Skyblue de Kevin De Bruyne et Pep Guardiola succèdent officiellement à Liverpool en tant que champions d'Angleterre !