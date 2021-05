Meilleurs buteurs européens : Paul Onuachu toujours devant Messi et Ronaldo

De nouveau buteur contre le Club de Bruges vendredi, le buteur nigérian poursuit sur son bon rythme mais reste loin derrière Robert Lewandowski.

Les 12 premiers championnats au classement UEFA sont ainsi repris dans ce top 10 des meilleurs buteurs européenns, à savoir l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, la France, le Portugal, la Russie, la Belgique, l'Ukraine, les Pays-Bas, la Turquie et l'Autriche.

Auteur d'un triplé contre le Borussia Mönchengladbach (6-0), Robert Lewandowski se rapproche de la barre des 40 réalisations et compte ainsi 39 buts en 27 matches de Bundesliga. L'attaquant polonais devrait être le meilleur artificier du Vieux Continent. Son dauphin est Paul Onuachu tandis que le podium est complété par Lionel Messi.

Aux portes du top 10, on retrouve Thomas Henry (OHL), Harry Kane (Tottenham), Gerard Moreno (Villarreal), Romelu Lukaku (Inter Milan), Luis Muriel (Atalanta), Dusan Vlahovic (Fiorentina) et Karim Benzema (Real Madrid) qui comptent 21 réalisations. Gianni Bruno (Zulte Waregem), Mohamed Salah (Liverpool) et Wout Weghorst (Wolfsbourg) suivent avec 20 buts.

Voici le classement des top buteurs européens :

1) Robert Lewandowski (32 ans/Pologne/Bayern Munich) - 39 buts en 27 rencontres (2283 minutes)

© photonews

2) Paul Onuachu (26 ans/Nigéria/Genk) - 31 buts en 36 rencontres (2850 minutes)

© photonews

3) Lionel Messi (33 ans/Argentine/FC Barcelone) - 28 buts en 33 rencontres (2842 minutes)

© photonews

4) Cristiano Ronaldo (36 ans/Portugal/Juventus) - 27 buts en 31 rencontres (2643 minutes)

© photonews

5) Erling Braut Håland (20 ans/Norvège/Borussia Dortmund) - 25 buts en 26 rencontres (2230 minutes)

© photonews

6) Kylian Mbappé (22 ans/France/Paris Saint-Germain) - 25 buts en 29 rencontres (2220 minutes)

© photonews

7) Georgios Giakoumakis (26 ans/Grèce/VVV Venlo) - 25 buts en 29 rencontres (2501 minutes)

© photonews

8) André Silva (25 ans/Portugal/Eintracht Francfort) - 25 buts en 30 rencontres (2593 minutes)

© photonews

9) Patson Daka (22 ans/Zambie/Red Bull Salzbourg) - 24 buts en 25 rencontres (1764 minutes)

© photonews

10) Aaron Boupendza (24 ans/Gabon/Hatayspor) - 22 buts en 34 rencontres (2315 minutes)