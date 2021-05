Eduardo Camavinga dans le viseur du PSG

Le milieu de terrain de Rennes plaît au directeur sportif du Paris Saint-Germain Leonardo.

Et selon les informations de L'Equipe, Leonardo a profité du match de Ligue 1 entre le PSG et Rennes (1-1) dimanche pour discuter avec son homologue Florian Maurice d'un éventuel transfert d'Eduardo Camavinga (18 ans, 33 matchs et 1 but en L1 cette saison) lors du prochain mercato.

Sous contrat jusqu'en juin 2022, l'international français a récemment refusé une prolongation avec le club breton qui envisage donc de le vendre cet été. Le Real Madrid et le Bayern Munich sont également intéressés, mais Rennes a l'intention de faire jouer la concurrence sur ce dossier pour faire grimper les enchères et le PSG pourrait finalement passer à l'offensive pour le milieu de terrain.