Fin de saison pour Zlatan Ibrahimovic

Le Suédois n'est cependant pas encore forfait pour l'Euro.

Pas épargné par les blessures ces dernières semaines, Zlatan Ibrahimovic (39 ans, 19 matchs et 15 buts en Serie A cette saison) ne jouera plus avec le Milan AC cette saison. Selon La Gazzetta dello Sport, l'attaquant suédois, victime d'une entorse du genou gauche contre la Juventus (0-3), dimanche, manquera au moins trois semaines de compétition. Un délai qui devrait l'empêcher de disputer les derniers matchs de Serie A contre le Torino, Cagliari et l'Atalanta, alors que la formation lombarde n'a besoin que de deux victoires pour s'assurer une place dans le TOP 4.

Un coup dur pour Ibrahimovic, qui garde néanmoins toutes ses chances de disputer le prochain Euro avec sa sélection, dont le premier match est prévu le 14 juin contre l'Espagne. A priori, l'ancien avant-centre du Paris Saint-Germain devrait bien faire partie de la liste des 26 joueurs retenus par Janne Andersson, qui dévoilera son groupe mardi prochain.