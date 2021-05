L'AS Monaco se renferme dans sa bulle

L'AS Monaco est au devant d'un programme très chargé avec des récompenses à la clé.

Avant d’affronter Rumilly-Vallières (N2) jeudi en demi-finale de la Coupe de France, l’AS Monaco a opté pour un choix fort puisque le club princier a décidé de mettre les joueurs et le staff sous bulle jusqu’au terme de la saison, le 23 mai !

"D'abord, c'est une bulle de performance. On sera dedans les dix prochains jours, avec quatre matchs (en cas qualification en finale de la Coupe de France, ndlr) très importants pour nous, pour le club. La seconde chose, c'est aussi pour se protéger. On se parlera tous, donc c'était nécessaire d'être dans une bulle parce qu'on sera tous les uns avec les autres, a annoncé l’entraîneur de l’ASM, Niko Kovac, ce mercredi en conférence de presse. On est une période difficile. On a eu des blessures, il y a le problème du Covid. On devra être concentré à 100 %. On doit se protéger autant que possible. On sera à Nice, à l'hôtel, pas loin de la Turbie (où se situe le centre d'entraînement de l'ASM). On sera juste les joueurs et le staff ensemble. Ils n'auront pas l'occasion de retourner chez eux."

Une période qui s’annonce difficile à vivre pour les Monégasques, mais avec un podium en Ligue 1 et un sacre en Coupe de France à aller chercher, la récompense pourrait être belle au bout…