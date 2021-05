🎥 Coupe de France : Monaco et Eliot Matazo (titulaire) rejoignent le PSG en finale

Monaco se déplaçait chez le Petit Poucet de la compétition Rumilly Vallières pour une place en finale de la Coupe de France.

Niko Kovac titularisait le jeune Belge Eliot Matazo dans le onze de l'ASM, qui encaissait un but de Peuget (20e), mais égalisait grâce à un auto-but de Bozon (27e) presque dans la foulée, avant que Tchouaméni (32e) bien servi par Fabregas n'offre l'avance à l'ASM.

Après le repos, Monaco prenait son envol : Ben Yedder (55e), Fabregas (78e) d'un superbe coup-franc, puis Golovin (82e) enfonçaient le clou face à une formation trop courte pour pouvoir rivaliser.

Mais malgré la débâcle, les Hauts-Savoyards se seront offert un magnifique parcours en coupe, qu'ils quittent aux portes de la finale.

Monaco et Eliot Matazo (titulaire) retrouveront le PSG en finale, un adversaire bien plus coriace.

🏆 @coupedefrance 𝐠𝐈𝐍𝐀𝐋𝐈𝐒𝐓𝐒 🙌



We'll face #PSG in the 2020/21 French Cup final next Wednesday. Brilliant, boys 🥳 #GFAASM pic.twitter.com/Mf3izBU5av