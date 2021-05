Thorgan Hazard et Thomas Meunier pour un premier trophée allemand

Jour-J pour le Borussia Dortmund qui, après s'être replacé dans la course à la Ligue des Champions, peut ajouter un trophée à son palmarès au terme d'une saison pourtant compliquée.

Malgré une bonne campagne en Ligue des Champions, stoppée par Manchester City en quart de finale, le Borussia Dortmund aura vécu une saison difficile. Très vite écartés de la course au titre, les Borussen ont dû se recentrer sur d'autres objectifs.

La Ligue des Champions et la Coupe

Accrocher une place dans le top 4 et se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, d'abord. Et à ce titre, le Borussia a fait un grand pas en avant en dominant Leipzig le week-end dernier: Dortmund est désormais quatrième, avec un petit point d'avance sur l'Eintracht, et deux rencontres à jouer.

Mais un club vit d'abord des trophées qu'il soulève et le Borussia a fait de la Coupe d'Allemagne l'autre objectif majeur de sa fin de saison. La finale de ce jeudi soir (coup d'envoi 20h45) promet d'ailleurs une belle empoignade contre... Leipzig.

Thorgan Hazard et Thomas Meunier pour une première?

Une finale qui pourrait permettre à Thomas Meunier et Thorgan Hazard de soulever un premier trophée avec le Borussia Dortmund. Et si le latéral droit a déjà collectionné les récompenses avec le PSG et le Club de Bruges, ce serait une grande première pour le Brainois.

Le petit frère d'Eden n'a en effet pas encore soulevé le moindre trophée avec les équipes qu'il a fréquentées depuis le début de sa carrière. Vice-champion de Belgique en 2013 et finaliste de la Coupe un an plus tard avec Zulte Waregem, Thorgan Hazard se voit offrir une belle occasion de déflorer son palmarès.