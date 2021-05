Zidane satisfait de ses joueurs face à Grenade: "Courtois a encore fait deux ou trois gros arrêts"

Le Diable Rouge s'est, encore une fois, montré décisif pour son club qui est toujours dans la course au titre.

Le Real Madrid a signé un large succès sur le pelouse de Grenade jeudi soir (1-4). Outre un assist d'Eden Hazard, les Madrilènes ont également pu compter sur un solide Thibaut Courtois.

"Lors du but du 2-1, on n'a pas baissé l'intensité, on a marqué immédiatement et ça montre le caractère de cette équipe. Thibaut a fait deux ou trois gros arrêts aussi, comme toujours dernièrement", a confié Zidane après la rencontre dans des propos rapportés par L'Equipe.

Le technicien français parle d'une match "complet de la part de tous les joueurs" et résume sa pensée en une phrase: "Tout m'a plu".