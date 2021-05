Roberto Martinez appellera plus que 26 Diables ce lundi midi

La sélection de Roberto Martinez sera connue ce lundi mais l'entraîneur des Diables Rouges devrait s'inspirer d'autres pays et révéler plus que 26 noms.

A l'instar, par exemple, de Frank De Boer, qui a révélé une liste de 34 joueurs, Roberto Martinez devrait appeler plus que 26 Diables ce lundi à Tubize, sous la forme d'une présélection. Certains bruits évoquaient une liste de 26 sélectionnés et une liste de 6 réservistes, pour 32 joueurs au total ; reste à voir si ces 32 noms seront déjà organisés sous cette forme, mais il est probable que Martinez se laisse encore un temps de réflexion concernant les 6 joueurs qui n'iront pas à l'Euro 2020.

La sélection finale doit être communiquée à l'UEFA le 1er juin au plus tard. On s'attend à ce que Roberto Martinez appelle parmi ces 32 (?) noms Axel Witsel, qui pourrait potentiellement faire partie des joueurs réservistes si sa rééducation ne se passe pas comme prévu. Marouane Fellaini est également un nom revenant fréquemment, mais Martinez a affirmé à VTM qu'il n'y aurait "pas de grosse surprise" dans une liste qui pourrait donc fort se rapprocher de celle du double duel de mars dernier face à la Tchéquie et la Biélorussie, avec les retours d'Eden Hazard et Axel Witsel au détriment d'autres joueurs. Réponse à midi !