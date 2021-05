Chelsea prend sa revanche, Leicester et ses Diables sous la menace de Liverpool

Trois jours après avoir laissé la Cup à Leicester City, les Blues de Chelsea ont pris leur revanche et se rapprochent de la qualification pour la C1, les Foxes pourraient eux être délogés du top 4 mercredi soir.

La lutte pour la Ligue des Champions bat son plein en Premier League et le choc entre Chelsea et Leicester City était décisif dans ce sens. Trois jours après s'être affrontés à Wembley en finale de la Cup, les Blues et les Foxes se retrouvaient à Stamford Bridge.

Et les hommes de Thomas Tuchel, battus samedi soir, ont pris une précieuse revanche (2-1). Antonio Rüdiger a ouvert le score au retour des vestiaires, Jorginho a doublé la mise à 20 minutes du terme sur penalty et si le but de Kelechi Iheanacho a rendu espoir à Leicester, Youri Tielemans, Timothy Castagne et leurs équipiers n'ont pas trouvé la clé pour revenir au score.

Jackpot pour Chelsea (67 points) qui grimpe sur le podium, devant Leicester City (66). Et bonne affaire pour Liverpool (63)? Les Reds éjecteront les Foxes du top 4 s'ils s'imposent à Burnley mercredi. Leicester, qui affrontera Tottenham lors de la dernière journée, n'a donc plus son sort entre les mains dans la course en Ligue des Champions et pourrait donc, comme l'an dernier, voir le top 4 s'envoler dans la dernière ligne droite.