Roy Hodgson quittera Crystal Palace au terme de la saison

Roy Hodgson (73 ans) en a-t-il fini avec le football ? L'entraîneur de Crystal Palace, arrivé chez les Eagles en 2017, a en tout cas annoncé qu'il se retirerait temporairement du monde du football et qu'il n'entraînerait plus, à l'avenir, au sein de l'élite anglaise. Son départ a été officialisé par le club, et ce dimanche face à Liverpool, il pourrait donc diriger le dernier match d'une carrière de coach longue de 45 ans.

Roy Hodgson a commencé sa carrière en 1976 en Suède, dirigeant le club d'Halmstads et y remportant deux titres de champion ; après un passage par Bristol City, il retournera sur les bancs suédois et sera à nouveau sacré avec Malmö. Sélectionneur de la Suisse , coach de l'Inter Milan, champion avec Copenhague, sélectionneur des Émirats Arabes Unis et de la Finlande : avant son retour en Premier League en 2007, Hodgson présente un CV particulièrement fourni. Il est alors à l'aube de ses plus belles années, avec une finale d'Europa League à la tête de Fulham où il reste de 2007 à 2010, un passage par Liverpool et WBA puis un job apprécié à la tête de l'Angleterre de 2012 à 2016.

After nearly four years of managing his boyhood club, Roy Hodgson will be stepping down as our manager at the end of this season.



Thank you for everything, Roy ❤️💙