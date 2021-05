L'Allemagne avec Müller et Hummels !

C'est décidément la saison des retours pour ce championnat d'Europe.

Comme Didier Deschamps avec Karim Benzema, Joachim Löw a sorti de son placard deux de ses anciens tauliers avec l'équipe nationale d'Allemagne. En effet, le patron de la Nationalmannschaft, qui rendra son tablier à l'issue de l'Euro, a officialisé le retour de Mats Hummels et Thomas Müller, écartés après le fiasco du Mondial 2018, en sélection. Auteurs d'une excellente saison, les champions du monde 2014 vont apporter leur expérience dans un groupe en manque de repères.

Dans cette liste des 26, on retrouve notamment Toni Kroos, Ilkay Gündogan, Joshua Kimmich, Léon Goretzka, Timo Werner et même le buteur de Monaco, Kevin Volland, excellent pour sa première année en Ligue 1. Rappelons que Marc-André ter Stegen, blessé, et Marco Reus, à court de forme, ont renoncé à l'Euro. L'Allemagne débutera sa compétition le mardi 15 juin contre l'équipe de France, à Munich.