L'autre face de la sélection de Benzema: 9 champions du Monde ne vont pas à l'Euro

On peut dire que Didier Deschamps a fait le ménage dans sa sélection.

Ils étaient de la campagne triomphale en 2018 en Russie mais ils regarderont l’Euro à la télé. Dans la liste de 26 joueurs dévoilée mardi par le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps pour la compétition continentale, neuf champions du monde manquent à l’appel.

Il s’agit du gardien Alphonse Areola (Fulham), des défenseurs centraux Adil Rami (Boavista) et Samuel Umtiti (FC Barcelone), du latéral droit Djibril Sidibé (AS Monaco), du latéral gauche Benjamin Mendy (Manchester City), des milieux de terrain Blaise Matuidi (Inter Miami) et Steven Nzonzi (Rennes), du milieu offensif Nabil Fekir (Betis Séville) et de l’ailier Florian Thauvin (OM).

A part Nzonzi, voire Fekir dans une moindre mesure, ces absences étaient toutefois largement prévisibles depuis des mois et la plupart des concernés, en méforme ou soumis à une concurrence accrue, n’ont certainement pas été surpris.